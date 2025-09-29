В 2027 году показатель ожидается в объеме 33,9 трлн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета России в 2026 году составят 31,4 трлн рублей, в 2027 году - 33,9 трлн рублей, в 2028 году - 36,2 трлн рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В нем отмечается, что за этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен до 4,8% ВВП в 2027 году (на 1,8 п.п. ВВП относительно 2025 года) и останется на стабильном уровне в 2028 году.