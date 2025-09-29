Также финансирование госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в 2026 году запланировано в объеме 20,615 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Финансирование государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия России в 2026 г. запланировано в объеме 290,743 млрд рублей, в 2027 году - 308,542 млрд рублей, в 2028 г. - 338,624 млрд рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Также в документе говорится, что финансирование государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в 2026 году запланировано в объеме 20,615 млрд рублей, в 2027 году - 18,799 млн рублей и в 2028 году - 11,171 млрд рублей.

В то же время на финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2026 году запланировано 81,5 млрд рублей, в 2027 году - 54,613 млрд рублей и в 2028 году - 53,087 млрд рублей, на госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса в 2026 году запланировано 37,387 млрд рублей, в 2027 году - 39,208 млрд рублей и в 2028 году - 39,737 млрд рублей.