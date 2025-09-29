Большая часть эти средств пойдет на выплату зарплат

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Расходы на обеспечение работы президента России и его администрации, а также федерального правительства в 2026 году планируются на уровне 45,924 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, с которой ознакомился ТАСС.

На функционирование Кремля в 2026 году, согласно планам, направят 32,917 млрд рублей, в 2027-м - 33,726 млрд рублей, в 2028-м - 34,632 млрд рублей. Большая часть эти средств (около 70%) пойдет на выплату зарплат. Среди других крупных статей расходов - закупка товаров, работ и услуг, социальные и иные выплаты.

На обеспечение работы премьер-министра и его заместителей, а также аппарата кабмина в 2026 году предусмотрено 13,007 млрд рублей, в 2027-м - 13,480 млрд рублей, в 2028-м - 13,956 млрд рублей. Из них расходы на зарплаты составят почти 90%.