Льготный тариф страховых взносов для IT-компаний с 2026 года повысят до 15%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Льготный тариф взносов для IT-компаний с 2026 года вырастит с 7,6% до 15% с суммы в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов, следует из материалов к поправкам в Налоговый кодекс. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

"Увеличение с 2026 года для ИТ-организаций единого пониженного тарифа страховых взносов до 15% с сумм в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов (далее - ЕПВБ) с сохранением единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% с сумм сверх ЕПВБ", - указано в материалах.

Исключение - IТ-организации, имеющие статус участника проекта "Сколково". Как следует из информации на сайте "Сколково", по страховым взносам применяется пониженная совокупная ставка в размере 14% вместо стандартных 30%.

Ранее в интервью ТАСС министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство России продолжит поддерживать приоритетные отрасли, в частности IT, через пониженные страховые взносы. Так, кабмин сохранит льготный тариф страховых взносов для IT-отрасли, используя регрессивную шкалу 15% в пределах облагаемой базы и 7,6% свыше.