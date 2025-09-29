На территории арктических муниципалитетов региона находятся 5 из 14 участков, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа в ходе заседания приняло проект распоряжения о предоставлении 14 участков недр с суммарными ресурсами нефти по разным категориям объемом более 68 млн тонн для нефтегазовых компаний в следующем году. Часть из них располагается в Арктической зоне, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Югры Руслан Кухарук.

Югра является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе по добыче газа в РФ). Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа в границы Арктической зоны РФ.

"Утверждаем предложения для направления в Федеральное агентство по недропользованию по 14 новым участкам недр для их дальнейшего лицензирования в 2026 году. Общий объем ресурсов и запасов составляет более 68 миллионов тонн нефти. Решение принято во исполнение моих поручений, данных в ходе декабрьского послания, а также в рамках концепции развития ресурсной базы углеводородного сырья в Югре до 2050 года", - написал он.

По словам главы региона, 5 из 14 участков находятся на территории арктических муниципалитетов Югры - Березовского и Белоярского районов.

Ранее на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени Кухарук сообщал, что власти Югры рассчитывают привлекать компании и новых инвесторов в Арктическую зону на своей территории и разработке нефтегазовых месторождений, в том числе за счет создания льготных условий. Он также отметил, что одним из вызовов для нефтегазовой сферы Югры стали трудноизвлекаемые запасы углеводородов (ТРИЗ), в связи с чем власти стараются создать для компаний максимально эффективные условия для работы с ними, в том числе в применении налоговых режимов.

В августе 2025 года в регионе утверждена концепция развития ресурсной базы углеводородного сырья до 2050 года. Согласно ей, к 2030 году Югра планирует вернуться на уровень добычи нефти в 216 млн тонн ежегодно и в течение последующих 20 лет удерживать эту планку.