Она направлена на укрепление здоровья, социальной стабильности и экологической устойчивости в регионе

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Белоруссия предложила стратегическую инициативу "СНГ - общее пространство здоровья и устойчивого развития" на 2026-2035 годы. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Турчин на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе.

"Руководствуясь долгосрочными приоритетами СНГ, предстоящим в следующем году Годом охраны здоровья в СНГ и Целями устойчивого развития ООН, Беларусь предлагает странам Содружества стратегическую инициативу "СНГ - общее пространство здоровья и устойчивого развития" на 2026-2035 годы", - цитирует его агентство БелТА.

По словам главы кабмина Белоруссии, инициатива направлена на укрепление здоровья, социальной стабильности и экологической устойчивости в регионе. Ее цель заключается в создании единого пространства для повышения качества жизни граждан через доступное здравоохранение, экологические проекты, социальную поддержку и цифровизацию важнейших сфер жизнедеятельности человека.

Премьер также предложил некоторые ключевые направления инициативы. В их числе здравоохранение (разработка цифровой платформы телемедицины и центров реабилитации для снижения смертности от неинфекционных заболеваний), экология (мониторинг и очистка трансграничных водоемов, создание зеленых зон здоровья и экологических троп в целях развития туризма). Среди направлений также социальная защита (мобильные клиники и волонтерские программы, обеспечивающие 95% покрытия базовыми медицинскими услугами), и инновации (внедрение искусственного интеллекта для диагностики и лечения заболеваний).

Турчин выразил уверенность, что инициатива укрепит гуманитарное сотрудничество, повысит доверие среди стран СНГ и усилит позиции региона в глобальной повестке устойчивого развития.