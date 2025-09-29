Единовременное пособие при рождении ребенка в свою очередь увеличится до 29 924 рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сумма маткапитала в 2027 году за двоих детей будет более 1 млн рублей, а единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 29 924 рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Согласно таблицам из документа, единовременное пособие при рождении ребенка сейчас составляет 26 941 рубль, а в 2026 году после индексации вырастет до 28 773 рублей, в 2027 году - 29 924 рублей, а в 2028 году - до 31 121 рубля.

Также размер материнского капитала в 2026 году проиндексируют 6,8%. Сумма на первого ребенка в 2026 году составит 737 тыс. рублей, в 2027 году - 766 тыс. рублей, в 2028 году - 797 тыс. рублей. В случае рождения второго ребенка начиная с 1 января 2020 года, а также в случае рождения третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло, сумма маткапитала в 2026 году вырастет до 974 тыс. рублей, в 2027 году - 1 млн 013 тыс. рублей, в 2028 году - 1 млн 053 тыс. рублей.