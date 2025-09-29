В бюджет поступят 1,08 трлн рублей от акцизов на табачную продукцию в 2026 году

На динамику прогнозируемых поступлений повлияло повышение ставок косвенных налогов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Поступления в бюджет от акцизов на табачную продукцию, реализуемую на территории РФ, в 2026 году составят 1,036 трлн рублей, в 2027 году - 1,08 трлн рублей, в 2028 году - 1,12 трлн рублей; на табачную продукцию, ввозимую в РФ, в 2026 году - 46,57 млрд рублей, в 2027 году - 48,54 млрд рублей, в 2028 году - 50,48 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поступления от акцизов на алкоголь с объемной долей этилового спирта свыше 9%, кроме производимого из подакцизного винограда, реализуемого в РФ, в 2026 году ожидаются на уровне 60 млрд рублей, в 2027 году - 63,69 млрд рублей, в 2028 году - 67,2 млрд рублей. Доходы от акцизов на алкоголь, ввозимый в РФ, в 2026 году составят 110 млрд рублей, в 2027 году - 116 млрд рублей, в 2028 году - 122,2 млрд рублей.

Доходы от акцизов на фармацевтическую субстанцию спирта этилового в 2026 году составят 2,97 млрд рублей, в 2027 году - 3,45 млрд рублей, в 2028 году - 3,64 млрд рублей. Поступления от акцизоы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый) в 2026 году ожидаются на уровне 42 млрд рублей, в 2027 году - 44,4 млрд рублей, в 2028 году - 46,87 млрд рублей.

Поступления от акцизов на сахаросодержащие напитки, релизуемые на территории РФ, в 2026 году составят 25,88 млрд рублей, в 2027 году - 26,52 млрд рублей, в 2028 году - 27 млрд рублей, доходы от акцизов на сахаросодержащие напитки, ввозимые в РФ, в 2026-2028 годах ожидаются на уровне 3,33 млрд рублей ежегодно.

Как отмечается в документе, на динамику прогнозируемых поступлений внутренних и ввозных акцизов повлияло повышение ставок акцизов на все виды табачной, алкогольной, спиртосодержащей продукций и сахаросодержащие напитки, а также изменение объемов реализации и ввоза товаров.