МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ежегодно на осуществление медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями планируется выделять 140 млрд рублей в 2026-2028 годах. Об этом следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2026 год и плановые 2027-2028 годы.

"Межбюджетные трансферты, планируемые к перечислению в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов, обеспечат: финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями: в 2026-2028 годах - 140 млрд рублей ежегодно", - говорится в документе.

Также из записки следует, что финобеспечение отдельных нестраховых расходов, в том числе оплата высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС и родовых сертификатов, в 2026 году составит 155 165,2 млн рублей, в 2027 году - 163 061,7 млн рублей, в 2028 году - 171 029,9 млн рублей.

Также на допфинансирование специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи по медицинской реабилитации в 2026 году выделят 10 801,1 млн рублей, в 2027 году - 11 230,1 млн рублей в 2028 году - 11 230,1 млн рублей.