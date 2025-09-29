Под рестрикции, в частности, подпали министерства энергетики и нефти, а также крупные банки

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Великобритания включила 9 физических лиц и 62 юридических лица Ирана в санкционный список, связанный с ядерной программой страны. Под рестрикции, в частности, подпали министерства энергетики и нефти, а также компании из различных производственных секторов, банки как в самом Иране, так и в Великобритании, Белоруссии, Венесуэле, Германии и Малайзии, говорится в уведомлении Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).

Как отмечается, санкции введены в отношении лиц и организаций, которые якобы "вовлечены или были вовлечены в распространение или разработку ядерного оружия в Иране, <…> деятельность, которая может привести к разработке ядерного оружия в Иране, <…> либо в разработку системы доставки ядерного оружия".

В черный список были включены Национальная газовая компания Ирана, Национальная нефтяная компания Ирана, Национальная иранская буровая компания, компании, связанные с трейдингом нефти, производством нефти и газа, цемента, алюминия, оборудования, телекоммуникационные, строительные, страховые, танкерные, буровые компании, Центр исследования ядерных технологий в городе Бонаб. Под рестрикции подпал венесуэльский Международный банк развития, германский банк Europaisch-Iranische Handelsbank, который специализировался на торговле между Европой и Ираном, инвестиционный банк в Малайзии, подразделение государственного банка Melli Bank в Великобритании, белорусский Онербанк.

Лицам из санкционного списка запрещен въезд на территорию Великобритании, счета физических лиц и организаций в британских банках в случае обнаружения будут заморожены.

О санкциях ООН

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции.