Изменения позволят точнее оценивать риски СЗКО за счет учета особенностей российского финансового рынка, сообщила пресс-служба Банка России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Системно значимые банки с 30 октября 2025 года должны начать соблюдать национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ), сообщила пресс-служба Банка России.

"Системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 30 октября 2025 года начнут соблюдать новый национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) вместо действующего базельского норматива. Изменения позволят точнее оценивать риски СЗКО за счет учета особенностей российского финансового рынка. Среди основных новаций - расширение состава высоколиквидных активов и уточнение коэффициентов оттока денежных средств", - отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.

Впервые представить отчетность по новому нормативу банки должны будут по состоянию на 1 ноября 2025 года. "Поскольку форма отчетности для нового норматива по планам вступит в силу в январе 2026 года, до этого банки будут представлять данные по ННКЛ в составе действующих форм для базельского норматива. Необходимые пояснения по заполнению форм отчетности Банк России направит СЗКО дополнительно", - уточнили в ЦБ.

На прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что национальный норматив краткосрочной ликвидности для системно значимых банков заработает на месяц позже ранее запланированного, в начале ноября 2025 года. Она уточняла, что изменение даты связано с уточнением соответствующего нормативного акта с Минюстом.

В августе Банк России направил в Минюст документ, определяющий порядок расчета национального норматива краткосрочной ликвидности для системно значимых кредитных организаций.

Новый норматив отражает российскую специфику в регулировании. Он разработан на данных отечественных банков, а состав высоколиквидных активов (ВЛА) определен с учетом активов, обращающихся на внутреннем рынке. Чтобы переход был плавным, в 2025 году минимальное значение нового норматива составит 80%, а уже с 1 января 2026 года - 100%.