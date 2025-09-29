В 2027 году показатель может увеличиться на 8%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Оплату труда работников бюджетной сферы в России планируется увеличить на 7,6% в 2026 году, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

"Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2026 году на 7,6%, в 2027 году на 8,0%, в 2028 году на 7,3% с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки", - говорится в документе.

Правительство России 29 сентября направило на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов.

Подготовленный проект федерального бюджета, как отметили в Минфине, сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности. Кроме того, бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.

