Такая сумма запланирована на 2026 год

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Финансирование в рамках госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности в 2026 году запланировано в объеме 186,5 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.

В 2027 году запланированы бюджетные ассигнования в 122,4 млрд рублей, в 2028 году - 119,6 млрд рублей.

На 2025 год предполагаются вложения в 43,8 млрд рублей.

В том числе 175,4 млрд рублей в 2026 году планируется направить на федеральный проект "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" , на проект "Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции" - 9,8 млрд рублей.