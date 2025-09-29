При этом на период 2026-2028 годов соответствующие поступления пока не прогнозируются

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета от распоряжения и продажи конфискованного, а также обращенного в госсобственность имущества составят в 2025 году, по предварительной оценке, 80 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.

"В оценке 2025 года учтено поступление доходов от реализации конфискованных акций и иных активов с учетом высокой готовности соответствующих проектов нормативных правовых актов и проведенной работы по реализации активов", - говорится в документе. При этом на период 2026-2028 годов соответствующие поступления в настоящее время не прогнозируются.

Кроме того, согласно этому документу, доходы от выпуска материальных ценностей из государственного резерва в целях освежения запасов государственного материального резерва, составят по итогам 2025 года, по предварительной оценке, 9 млрд 83,1 млн руб. В 2026 году поступления в бюджет по этой графе прогнозируются в размере 5 млрд 291,2 млн рублей, в 2027 году - 3 млрд 22,8 млн рублей, в 2028 году - 7 млрд 731,4 млн рублей