Теперь авиарейсы в Ташкент будут совершаться раз в неделю

ТЮМЕНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Uzbekistan Airways совершила первый за пять лет рейс в тюменский аэропорт Рощино. Теперь авиарейсы по направлению Ташкент будут совершаться раз в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Uzbekistan Airways совершила свой первый рейс в нашу воздушную гавань после пятилетнего перерыва. <...> Авиакомпания обслуживает маршрут по направлению Ташкент с частотой вылетов один раз в неделю", - говорится в сообщении.

На сайте аэропорта Рощино указано, что время полета составит порядка 2 часов 35 минут.