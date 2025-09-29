РФ не только отстаивает свои интересы, но и поддерживает участие в международных мероприятиях, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Григорий Борисенко

КЕЙПТАУН, 29 сентября. /ТАСС/. Россия обсуждает со странами Группы двадцати (G20) вопросы цифровой экономики как с целью реализации ряда двусторонних проектов, так и расширения глобального партнерства в цифровой области. Об этом сообщил ТАСС замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Григорий Борисенко, который возглавляет делегацию РФ на проходящем в южноафриканском Кейптауне заседании G20 по цифровой экономике и искусственному интеллекту (ИИ).

"Для России важно оставаться в контексте [международных встреч] и важно поддерживать наших партнеров, - сказал он. - Мы не только отстаиваем свои конкретные интересы, но и в целом поддерживаем нашим участием различные международные мероприятия. В частности, у нас запланированы [в Кейптауне] двусторонние встречи, на которых мы определимся по конкретным практическим шагам в двустороннем сотрудничестве с крупными странами, входящими в «двадцатку», которые с удовольствием с ними встречаются и общаются на практические темы, включая стратегии цифровой экономики. Мы надеемся, что наши встречи приведут к конкретным действиям и мерам, направленным на расширение сотрудничества в цифровой области во всем мире".

Председательствующая в G20 ЮАР добивается создания международной системы по координации развития мировой цифровой экономики и использования ею ИИ.

Разработанные в ходе нынешней министерской встречи концепция развития мировой цифровой экономики и ряд предложений по ее реализации поступят на рассмотрение саммита глав государств и правительство "двадцатки". Он состоится 22-23 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге.