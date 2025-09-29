Также ее уточнили для платежных агентов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Предприниматели, оказывающие охранные услуги, не смогут применять патентную систему налогообложения, а платежные агенты в муниципальных округах - наоборот, смогут перейти на такую систему. Соответствующие законы подписал президент России Владимир Путин.

Патентная система действует для индивидуальных предпринимателей. Она может применяться не для всех видов деятельности. Патент заменяет собой сразу несколько налогов, а также не требует подачи отчетности в инспекцию.

При этом, как отмечали законодатели, работа уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров относится к охранной деятельности. Она должна вестись только юридическими лицами и на основании соответствующей лицензии. В связи с этим ее было решено исключить из перечня видов деятельности под патент.

По оценке авторов, это позволит не допустить неоднозначного толкования норм налогового законодательства, а также предотвратить споры между индивидуальными предпринимателями и налоговыми органами. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин также указывал, что деятельность в области охраны и безопасности связана с повышенной ответственностью и должна осуществляться с полной отчетностью перед государством.

Другой закон касается банковских платежных агентов, работающих на селе. Речь идет о торговых точках, в которых люди могут снимать деньги с карты (магазин заключает с банком договор и получает статус платежного агента). Согласно принятому в прошлом году закону, для такой деятельности можно применять патент.

Нынешние корректировки связаны с реформой местного самоуправления, в рамках которой сельские местности объединяют в муниципальные образования. Соответственно, в таких населенных пунктах перестает действовать право на применение ПСН. Сейчас формулировки закона уточнены: платежные агенты смогут пользоваться патентом и в рамках муниципальных, городских округов.