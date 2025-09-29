Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России

В области уже работают три лицензированные винодельни и более 100 виноградарей-любителей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московская область в 2026 году получит статус официального винодельческого региона России, что расширит меры господдержки отрасли. Об этом сообщили в Роскачестве.

"Наши хозяйства работают с раннеспелыми и классическими сортами винограда, также выбирают автохтонные - специально выведенные селекционерами для климата региона. Виноделие становится драйвером экономики и туризма. Сейчас доступна субсидия на закладку многолетних растений, обеспечивающая 95% затрат. В 2026 году Подмосковье официально войдет в перечень винодельческих регионов России, что расширит господдержку данного направления и будет способствовать его развитию", - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, слова которого приводит Роскачество.

В области уже работают три лицензированные винодельни и более 100 виноградарей-любителей. В общей сложности подмосковные винодельни в 2025-2026 годах выйдут на объем производства свыше 30 тыс. бутылок вина, на горизонте двух-трех ближайших лет объем производства вин в Подмосковье может превысить 100 тыс. бутылок, отметили эксперты "Винного гида России" по итогам аудита винодельческих предприятий Московской области. Среди крупных производителей - крестьянское фермерское хозяйство (КХФ) "Эльпа" в Краснознаменске (15 тыс. бутылок в год) и КХФ "Выставкин Н.Б.", планирующее выпускать до 20 тыс. бутылок ежегодно.

"Лицензирование малых виноделен из северных регионов - это важный процесс. Благодаря этому вино получает официальный статус, проходит проверку безопасности и качества и может официально продаваться как самим фермером на месте производства, так и поступать в магазины и рестораны, быть представленными на винных ярмарках по все стране. Корме того, туристические проекты таких виноделен, расположенных вблизи больших городов или даже в центре Москвы, - это способ популяризации виноделия как индустрии, знакомства москвичей с производством вина из винограда, выращенного в России", - отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По итогам совещания, проведенного "Винным гидом" в Московской области, предложено отметить важность лицензирования наиболее крупных и успешных виноградарских хозяйств для того, чтобы иметь возможность реализации производимой продукции в организациях розничной торговли и общественного питания, участия в винных ярмарках и фестивалях, а также провести в 2026 году специальное исследование вин северных широт с участием дегустационной комиссии "Винного гида" России для выявления наиболее перспективных для северного виноделия сортов и лучших практик работы с ними.