Мишустин с премьерами СНГ утвердил 25 документов

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Главы правительств стран СНГ на заседании в столице Белоруссии утвердили 25 документов, необходимых для расширения интеграции в пределах содружества.

По итогам заседаний в узком и расширенном составах, высокие делегации стран СНГ - России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представленной вице-премьером Туркмении и присоединившейся по видеосвязи Армении - приняли в том числе три стратегии развития содружества до 2035 года.

В числе подписанных документов - решения о Стратегии научно-технологического развития, о Стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств-участников, о Стратегии сотрудничества в развитии информационного общества и цифровой экономики. К последней также принят план действий до 2035 года.

Еще два плана мероприятий касаются второго этапа реализации до 2030 года Рамочной программы сотрудничества стран СНГ в области использования мирного атома и Стратегии экономического развития. Утвердили премьеры стран СНГ также Концепцию ценообразования в строительной деятельности с планом ее реализации.

В числе первых правительства стран СНГ утвердили Основные направления сотрудничества в области лесного хозяйства до 2035 года и целый блок соглашений и комплексных планов в области сельского хозяйства - о борьбе с саранчой, по борьбе с бешенством, ящуром и птичьим гриппом.

Кроме того, премьеры стран СНГ договорились провести в содружестве в 2026 году Год охраны здоровья, а также утвердили положения о центрах обмена передовым технологическим опытом и инновационного сотрудничества.