МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Руководители кабминов стран СНГ на заседании глав правительств согласовали использование средств на развитие объединенной системы ПВО в 2026 году. На мероприятии, в котором принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, утвердили соответствующие положения.

Кроме того, руководители правительств утвердили распределение финансирования структур СНГ и бюджет Содружества.

Среди принятых документов - положения о финансировании программ поддержки ветеранов локальных конфликтов (в том числе в Афганистане), захоронения погибших и поиска без вести пропавших.