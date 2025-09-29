Американский президент считает, что "другие страны украли у США" кинобизнес, как "конфетку у ребенка"

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести импортные пошлины в размере 100% на иностранные кинофильмы.

В Truth Social он отметил, что "другие страны украли у США" кинобизнес, как "конфетку у ребенка".

"Калифорния с ее слабым и некомпетентным губернатором пострадала особенно сильно", - написал Трамп.

"Поэтому, чтобы решить эту давнюю, бесконечную проблему, я введу пошлины размером 100% на все фильмы, снятые за пределами Соединенных Штатов", - добавил американский лидер.