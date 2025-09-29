В Калининградской области построят молочный комплекс на 18 тыс. голов

Работы начнутся в 2026 году

КАЛИНИНГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Строительство крупнейшего в стране товарного молочного комплекса на 18 тыс. голов единовременного содержания дойного стада намерены начать в Калининградской области в 2026 году. Стоимость проекта оценивается в 40 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В 2025 году в регионе приступили к созданию крупнейшего в стране товарного молочного комплекса на 18 тыс. голов единовременного содержания дойного стада производительностью 186 тыс. тонн сырого молока в год. Уже ведутся подготовительные земельные работы, заключаются контракты на поставку скота и оборудования. Приступить к строительству планируется в начале следующего года", - сказали в пресс-службе.

Общая стоимость этого проекта составит почти 40 млрд рублей.

В региональном правительстве отметили, что в 2025 году в аграрном секторе области реализуется одновременно беспрецедентное количество значимых инвестпроектов - более 15 проектов на сумму 158 млрд рублей, из которых свыше 20% приходится на пищевую промышленность. По информации областной власти, из шести крупных проектов в пищевой отрасли три находятся в завершающей стадии.

Подчеркивается, что на особом контроле губернатора Алексея Беспрозванных находятся инвестиционные проекты в сфере сельхозпроизводства, направленные на наращивание сырьевой базы и продовольственной независимости региона, которые в общем объеме инвестиций агропромышленного комплекса составляют почти 80%.

"Всего в 2025 году на поддержку инвестпроектов в регионе предусмотрено более 600 млн рублей госсубсидий, что должно снизить финансовые риски инвесторов и ускорить сроки возврата инвестиций", - констатировали в пресс-службе правительства Калининградской области.