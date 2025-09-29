Алиханов запустил на БелАЗе конвейерную ленту по сборке самосвалов

По данным предприятия, новая конвейерная линия, оснащенная современной информационной системой управления и мониторинга, в частности, позволит собирать на 30% больше самосвалов

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр промышленности Республики Беларусь Андрей Кузнецов осуществили первый пуск модернизированной конвейерной ленты по сборке самосвалов БелАЗ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале.

Как сообщили в БелАЗе, в ходе визита министры приняли участие в первом после модернизации тестовом запуске конвейерной ленты по сборке карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности от 130 до 240 тонн. "Сегодняшний запуск модернизированной конвейерной ленты - это еще одно подтверждение, что мы на правильном пути и делаем технику, которая помогает нам развиваться", - приводит пресс-служба слова Кузнецова.

По данным БелАЗа, новая конвейерная линия, оснащенная современной информационной системой управления и мониторинга, позволит собирать на 30% больше самосвалов, поток сборки большегрузной техники станет интенсивней, а рабочие места на сборочных постах получат современный вид и оснащение.

"Мы очень рады, что тот межгоскредит, который был предоставлен Российской Федерацией Республике Беларусь, активно используется для модернизации машиностроительных производств - таких знаковых, как БелАЗ. Хочу пожелать предприятию новых успехов и новых побед", - отметил Алиханов.

Как проинформировали на предприятии, сборочный конвейер - это только одна из частей комплексной реконструкции и технического переоснащения цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей, реализуемых в рамках инвестпроекта модернизации. Реновация основного сборочного цеха БелАЗа нацелена на повышение качества продукции, уровня технологичности и эффективности производства карьерных самосвалов.