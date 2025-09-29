В пресс-службе компании отметили, что на опубликованных в Telegram-каналах фотографиях, вероятно, изображены пилорические придатки или фрагменты кишечника рыбы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сеть супермаркетов "Вкусвилл" опровергла информацию о наличии яиц гельминтов в скумбрии, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"От поставщика был получен официальный ответ: сразу после поступления партии был проведен визуальный контроль рыбы - яиц гельминтов и самих гельминтов выявлено не было. Дополнительно было выполнено лабораторное исследование, которое также не подтвердило наличие живых гельминтов в сырье", - сказано в сообщении.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что москвичка обнаружила гельминтов в скумбрии, купленной во "Вкусвилле", и обратилась в Роспотребнадзор.

В пресс-службе отметили, что на опубликованных фотографиях, вероятно, изображены пилорические придатки или фрагменты кишечника рыбы - естественные анатомические структуры, которые могут напоминать посторонние включения.

Согласно данным ВОЗ, 80-90% морской и пресноводной рыбы являются потенциальными носителями гельминтов. В связи с этим после вылова рыба проходит обязательную шоковую заморозку - стандартную и эффективную меру обеззараживания, одобренную санитарными службами и разрешенную к реализации в розничной торговле. В случае обнаружения гельминтов компания всегда полностью компенсирует стоимость товара и инициирует дополнительную проверку всей партии, отметили в пресс-службе.