На реализацию нацпроекта "Семья" в 2026 году выделят 3,2 трлн рублей

В 2027 году финансирование составит 2,7 трлн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 3,2 трлн рублей планируется выделить из бюджета России на реализацию нацпроекта "Семья" в 2026 году, на 2027-2028 года предлагается выделить более 2,7 трлн рублей и 2,9 трлн рублей соответственно. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2026 год и плановые 2027-2028 года.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Семья" запланированы в 2026 году в объеме 3 239 966,3 млн рублей, в 2027 году - 2 789 776,6 млн рублей, в 2028 году - 2 984 937,5 млн рублей", - говорится в документе.

Другие статьи расходов

В пояснительной записке также сказано, что на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Кадры" в 2026 году планируется выделить 16 187,9 млн рублей, в 2027 году - 18 685,1 млн рублей, в 2028 году - 20 460,0 млн рублей. В 2026 году на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Молодежь и дети" выделят 546 913,7 млн рублей, в 2027 году - 584 940,3 млн рублей, в 2028 году - 662 537,7 млн рублей.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" запланированы в 2026 году в объеме 274 175,1 млн рублей, в 2027 году - 284 853,6 млн рублей, в 2028 году - 344 268,6 млн рублей. Для национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" предусмотрено в 2026 году 5 176,7 млн рублей, в 2027 году - 6 068,4 млн рублей, в 2028 году - 6 525,9 млн рублей.

Для реализации государственной программы "Развитие образования" в 2026 году выделят 669 056,3 млн рублей, в 2027 году - 719 545,6 млн рублей и в 2028 году - 806 868,2 млн рублей. А на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан" - в 2026 году - 3 634 664,6 млн рублей, в 2027 году - 3 614 666,4 млн рублей и в 2028 году - 3 768 055,4 млн рублей.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Доступная среда" запланированы в 2026 году в объеме 139 799,1 млн рублей, в 2027 году - 147 207,7 млн рублей и в 2028 году - 150 219,4 млн рублей. А для программы "Содействие занятости населения" в 2026 году запланировано 64 803,4 млн рублей, в 2027 году - 67 734,0 млн рублей и в 2028 году - 67 392,4 млн рублей.

Объем средств на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики" в 2026 году составит 4 781,1млн рублей, в 2027 году - 4 988,6 млн рублей и в 2028 году - 4 506,2 млн рублей.