МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Цены на нефть марки Brent в 2025-2026 годах сохранятся в диапазоне $60-70 за баррель, но в условиях ожидаемого роста коммерческих запасов нефти возрос риск краткосрочного снижения до $50 за баррель. Об этом говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленных Минфином РФ.

"Ускоренный отказ от ограничений по добыче нефти странами ОПЕК+ в 2025 г. по прогнозам ключевых мировых агентств приведет к опережающему росту добычи нефти по сравнению с ростом спроса и к избытку нефти на рынке. В таких условиях цена нефти впервые после ковидного кризиса 2020 г. станет фактором, ограничивающим добычу нефти в странах с высокими предельными издержками", - говорится в документе. Цена на Brent, снизившись в мае по сравнению с январем на 18% на фоне опасений замедления экономического роста из-за торговой неопределенности, в июне - августе закрепилась на уровне ниже $70 за баррель, отражая ожидания профицита нефти на рынке, отмечается там.

"Сочетание факторов увеличения объемов добычи нефти странами ОПЕК+ и ухудшения перспектив мировой экономики формирует условия, при которых вероятность повышения нефтяных котировок остается низкой. Ожидается, что цены на нефть марки Brent в 2025-2026 гг. продолжат формироваться в диапазоне 60-70 $/барр., однако в условиях ожидаемого роста коммерческих запасов нефти возрос риск краткосрочного снижения цен до $50/баррель", - говорится в документе.

Долгосрочный баланс, как указано в документе, по-прежнему смещен в сторону более низких цен вследствие ожидаемого сокращения спроса по мере роста электрификации автопарка и усиления роли возобновляемых источников энергии в структуре глобального энергобаланса.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели. В апреле объем увеличения производства составил 138 тыс. б/с, с мая по июль - по 411 тыс. б/с за каждый месяц, в августе - 548 тыс. б/с, а в сентябре - 547 тыс. б/с. Таким образом, "восьмерка" ОПЕК+ полностью выйдет из добровольных сокращений 2,2 млн б/с - причем на год раньше изначального плана. При этом на октябрь "восьмерка" приняла решение нарастить добычу еще на 137 тыс. б/с.