МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Порядка 966,4 млрд рублей планируется направить в 2026 году из бюджета РФ на субсидии отечественным производителям колесных транспортных средств и прицепов к ним на компенсацию части производственных затрат, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

В 2027 году на эти цели может быть выделено 1,2 трлн рублей, а в 2028 году - 1,4 трлн рублей.

Объем субсидий лизинговым организациям на возмещение скидок по авансовым платежам может составить 17,2 млрд рублей в 2026 году, 18,8 млрд рублей в 2027 году и 19 млрд рублей в 2028 году.

Субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, ожидаются в размере 3,63 млрд рублей в 2026 году, 3,98 млрд рублей в 2027 году и 4,01 млрд рублей в 2028 году.

При этом субсидия ПАО "Камаз" в целях доработки и внедрения системы управления полным жизненным циклом продукции для отрасли автомобилестроения может составить 661,5 млн рублей в 2026 году, 805,5 млн рублей - в 2027 году и 841,5 млн рублей - в 2028 году.