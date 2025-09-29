Суд согласился с доводами прокурора, что здание является объектом жилищного фонда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области признал приватизацию здания общежития НИЦ "Курчатовский институт" незаконной. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что в состав приватизированного в 2022 году имущества ФГУП "Производственно-эксплуатационное коммунальное предприятие" Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" незаконно включено здание общежития. <…> Суд согласился с доводами прокурора о том, что здание общежития является объектом жилищного фонда, не подлежащим приватизации в силу норм действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь здания составляет 1 655,6 кв. м. Кадастровая стоимость - 43,9 млн рублей.