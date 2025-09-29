Проект реализован как совместное предприятие госкорпорации и белорусской компании Н-Holding

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Первый зарубежный центр аддитивных технологий (ЦАТ) Росатома открылся в Белоруссии. Об этом было объявлено на международной выставке "Иннопром. Беларусь" в Минске.

Проект реализован как совместное предприятие госкорпорации "Росатом" и белорусской компании Н-Holding. Это первый зарубежный ЦАТ, созданный при содействии специалистов Росатома. По словам генерального директора Росатома Алексея Лихачева, проработка новых российско-белорусских проектов, в том числе по неядерным направлениям бизнеса, началась по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко после ввода второго энергоблока Белорусской АЭС, создание центра аддитивных технологий было пунктом номер один в дорожной карте сотрудничества. "Все оборудование в центре полностью технологически независимо от третьих стран, более половины машин изготовлено в Росатоме. Уверен, что экспортный потенциал центра позволит в скором времени выйти со своей продукцией и услугами на зарубежные рынки", - подчеркнул Лихачев.

Создание ЦАТ в Минске стало первым опытом экспорта 3D-принтеров производства Росатома. Центр оснащен двумя машинами, печатающими металлом по технологии селективного лазерного сплавления (selective laser melting - SLM). Это среднегабаритный SLM-принтер RusMelt 300M, крупногабаритный RusMelt 600M - обе серийные установки созданы специалистами атомной отрасли с учетом требований российской промышленности. Кроме того, ЦАТ оснащен установкой для печати песчано-полимерных форм для литья и 3D-сканером - также российского производства. Возможность 3D-сканирования в сочетании с трехмерной печатью позволяет реализовать комплексный подход от изготовления изделий по модели заказчика до реверс-инжиниринга.

Как сообщил журналистам директор ЦАТ Денис Рогачев, в настоящий момент в центре работают 15 человек, но с учетом наращивания мощностей и объема работ планируется расширение персонала до 40 человек. "Еще до открытия центра мы получили ряд заявок от предприятий автопрома, энергетического сектора и авиапрома, а также несколько коммерческих заказов от частных компаний. Это небольшие заказы, но достаточно интересные, сложные изделия, которые, как я понимаю, традиционными методами сейчас не получить", - рассказал Рогачев. Срок окупаемости ЦАТ, по его словам, составляет около пяти лет. Соответственно, решение о расширении мощностей будет приниматься только после подтверждения определенной прибыльности и получения заказов на определенные объемы.

Мощность первого зарубежного центра аддитивных технологий

В год белорусский центр аддитивных технологий сможет производить до 1,5 тонн изделий из различных металлов, до 3 тонн песчано-полимерных форм и до 100 кг изделий из инженерных пластмасс. Учитывая характер аддитивного производства (мелко- и среднесерийное изготовление изделий сложной геометрии и уникального дизайна), производственные мощности ЦАТ позволят удовлетворить растущий спрос на технологии трехмерной печати в ключевых отраслях белорусской промышленности. ЦАТ будет также изготавливать малые принтеры для металлической печати, востребованные в медицинской отрасли, научных центрах и образовательных учреждениях.