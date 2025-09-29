По состоянию на 17:48 мск индекс находился на уровне 1 031,31 пункта

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к росту после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 30 сентября до 82,87 рубля, евро - до 97,14 рубля, юаня - до 11,59 рубля.

По данным на 17:38 мск, до публикации курсов валют индексы РТС и Мосбиржи снижались на 0,47% - до 1 022,25 и 2 713,21 пункта соответственно. К 17:39 мск индекс РТС перешел к росту и составлял 1 031,59 пункта (+0,44%), индекс Мосбиржи незначительно ускорил снижение до 2 712,79 пункта (-0,48%).

По состоянию на 17:48 мск индекс РТС замедлил рост и находился на уровне 1 031,31 пункта (+0,41%), индекс Мосбиржи снижался до 2 712,81 пункта (-0,48%).