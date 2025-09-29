По словам главы Минпромторга, уже ведется работа над вторым поколением авто

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Около 5-6 тыс. электромобилей "Атом" планируется произвести в 2026 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь".

"С учетом того, что в планах, насколько я помню, коллеги говорили, что у них порядка 5 или 6 тыс. производство будет только в следующем году, не думаю, что это будет экспортный продукт в первый год производства", - сказал он.

Алиханов констатировал, что автомобиль получился неплохой, в компании "Кама", которая занимается разработкой электромобиля, хорошая команда. По его словам, уже ведется работа над вторым поколением "Атома".

Говоря об экспортных возможностях электрокара, Алиханов отметил, что это перспективный проект, "который будет завоевывать сердца не только российских автолюбителей, но и в Белоруссии тоже будет востребован", но все будет зависеть от развития зарядной инфраструктуры.

Разработка "Атома" ведется с 2021 года, в мае 2023 года был представлен первый функциональный прототип в Москве.

