Поставки РФ по-прежнему составляют не менее трети от мировых закупок южноазиатской страны, указал советник-посланник Роман Бабушкин

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Российская нефть по-прежнему составляет треть от общего объема импортируемого Индией этого сырья. Об этом заявил журналистам на брифинге советник-посланник посольства РФ в республике Роман Бабушкин.

"Мы не видим никаких признаков сокращения [объемов поставок нефти]", - указал он.

По словам дипломата, в открытом доступе есть статистика по поставкам нефти в Индию за первое полугодие 2025 года.

"Это [российские поставки] по-прежнему не менее трети от мировых закупок Индии", - сказал дипломат.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.