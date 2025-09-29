В частности, акциз на игристые вина, включая российское шампанское, предлагается установить в 2026 году на уровне 160 рублей за 1 литр

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Акциз на вина (за исключением крепленых (ликерных) вин), фруктовые вина и плодовую алкогольную продукцию может вырасти в 2026 году до 148 рублей за 1 литр, в 2027 году - до 154 рублей за 1 литр, в 2028 году - до 160 рублей за 1 литр. Это следует из проекта изменений в Налоговый кодекс, внесенного правительством РФ в Госдуму.

Акциз на игристые вина, включая российское шампанское, предлагается установить в 2026 году на уровне 160 рублей за 1 литр, в 2027 году - 166 рублей за 1 литр, в 2028 году - 173 рубля за 1 литр. Акциз на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно, а также на напитки, изготавливаемые на основе пива, может составить в 2026 году 33 рубля за 1 литр, в 2027 году - 34 рубля за 1 литр, в 2028 году - 35 рублей за 1 литр. Акциз на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% может составить в 2026 году включительно 62 рубля за 1 литр, в 2027 году - 64 рубля за 1 литр, в 2028 году - 67 рублей за 1 литр.

Акциз на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом предлагается установить в 2026 году на уровне 165 рублей за 1 литр, в 2027 году - 172 рубля за 1 литр, в 2028 году - 179 рублей за 1 литр. Акцизы на сидр, пуаре, медовуху могут составить в 2026 году 33 рубля за 1 литр, в 2027 году - 34 рубля за 1 литр, в 2028 году - 35 рублей за 1 литр.

Акциз на винные напитки, виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, могут составить в 2026 году 165 рублей за 1 литр, в 2027 году - 172 рубля за 1 литр, в 2028 году - 179 рублей за 1 литр. Акциз на виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, предлагается установить в 2026 году на уровне 74 рубля за 1 литр, в 2027 году - 77 рублей за 1 литр, в 2028 году - 80 рублей за 1 литр.

Акциз на алкогольную продукцию крепостью до 18 градусов в 2026 году предлагается определять как отношение 165 рублей к объемной доле этилового спирта в ней в абсолютной сумме за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в 2027 году этот показатель предлагается установить на уровне 172 рубля, в 2028 году - 179 рублей. Акциз на алкогольную продукцию крепостью свыше 18 градусов в 2026 году может составить 824 рубля за 1 литр, в 2027 году - 857 рублей за 1 литр, в 2028 году - 891 рубль за 1 литр.

Акциз на этиловый спирт (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты) может составить в 2026 году 824 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в 2027 году - 857 рублей за 1 литр, в 2028 году - 891 рубль за 1 литр.