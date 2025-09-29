При этом замминистра обороны страны Иван Гаврилюк не уточнил, когда именно и какие из перечисленных самолетов отправятся Киеву

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Дополнительные поставки новых американских самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Grippen ожидаются в будущем на Украине от западных партнеров. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В интервью украинской версии службы Би-би-си Гаврилюк заявил, что поставки этих истребителей на Украину еще ожидаются. При этом замминистра обороны Украины не уточнил, когда именно и какие из перечисленных самолетов отправятся Киеву.

Первые французские самолеты Mirage Украина получила от Парижа в феврале 2025 года. Тогда занимавший пост министра Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню не уточнял, сколько всего истребителей планирует поставить Париж.

Киев также получал от западных партнеров истребители F-16. Их точное количество также не разглашалось, однако за последнее время ВСУ уже не раз теряли истребители этого вида. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат также признавал, что полученные от "партнеров" F-16 не могут соревноваться с российскими истребителями Су-35.