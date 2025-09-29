Участие в выставке позволяет области не только демонстрировать свои достижения, но и укреплять партнерские отношения с регионами России и странами СНГ, сообщил губернатор Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Смоленская область представила на выставке "Иннопром. Беларусь" в Минске передовые разработки в области беспилотных авиационных систем (БАС), созданные на предприятиях региона. В их числе наземные беспилотники, а также БПЛА с уникальными оптико-электронными системами наблюдения, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Наш стенд представляет продукцию крупнейших промышленных предприятий региона. Особое внимание уделено передовым разработкам в области беспилотных авиационных систем. В их числе современные беспилотники с уникальными оптико-электронными системами наблюдения, инновационные беспилотные платформы, а также новая разработка региона - наземный беспилотник", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на стенде представлены первый отечественный гидроцикл от Сафоновского завода "Авангард", разработки в области обратного инжиниринга, цифровая экосистема "Диспетчер", которая в режиме реального времени собирает данные с оборудования на заводах, помогая предугадывать поломки и повышать производительность труда.

"Участие в выставке позволяет Смоленской области не только демонстрировать свои достижения, но и укреплять партнерские отношения с регионами России, Беларусью и странами СНГ. Наши разработки подтверждают статус региона как надежного партнера в сфере высоких технологий и промышленного производства", - отметил губернатор Василий Анохин, чьи слова приводит пресс-служба.

Впервые "Иннопром", который изначально проводился на Урале, проходит в столице Белоруссии Минске. Республика стала третьим государством, организовавшим выездную выставку: с 2021 года центральноазиатский "Иннопром" проходит в Ташкенте, а в 2023 году мероприятие было организовано и в Казахстане.