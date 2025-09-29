Мишустин рассказал об открытых в России производствах, где "робот делает робота"

Премьер также отметил, в частности, крупнейшую в мире линию по производству ДСП-плит, открытую в Калужской области

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Множество инновационных производств открылось в России в последний год. Об успехах рассказал на пленарной сессии выставки "Иннопром" в Минске председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина рассказал о крупнейшей в мире линии по производству ДСП-плит, открытой в Калужской области, а также об открытом уникальном предприятии в Нижегородской области по производству силикагелей. "Раньше этот материал в индустриальных объемах у нас не производился", - отметил он.

Как поделился Мишустин, на Урале серийно стали производиться промышленные роботы для операций с тяжелыми грузами (до 45 кг). "Их производство построено по принципу "робот делает робота", - указал российский премьер. - Открылся и новый цех машиностроительной продукции, который обеспечит нужным оборудованием горно-металлургическую отрасль".

Также Мишустин рассказал об открытом в Ростовской области заводе электроники, об успешных испытаниях отечественного гибридного электровоза, который в будущем "внесет существенный вклад в повышение экологичности железнодорожных перевозок".

"Есть неплохие результаты и в фармацевтической промышленности, - поделился премьер. - Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии". "На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства - для лечения рака крови, а также против опухолей", - добавил он и подчеркнул, что "это лишь несколько примеров".