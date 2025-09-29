В числе других успехов глава кабмина назвал первый полет в начале сентября полностью импортозамещенного SSJ-100

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Запущенные в России проекты технологического лидерства уже принесли плоды, в частности в фармацевтической отрасли. Выпуск важнейших лекарств уже увеличился, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии выставки "Иннопром" в Минске.

"Приступили к реализации так называемых национальных проектов технологического лидерства, - рассказал Мишустин. - Уже есть первые результаты. Увеличено количество производящихся у нас лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших. Расширена выпускаемая линейка медицинских изделий".

В числе других успехов глава кабмина назвал первый полет в начале сентября полностью импортозамещенного SSJ-100, построенного по серийным технологиям.

"В целом же - такие нацпроекты нацелены на развитие основных технологических секторов XXI века. Именно за ними будущее, - заключил премьер. - Это как раз те направления, на которых мы должны сконцентрировать межгосударственные усилия".