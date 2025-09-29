Мишустин пригласил бизнес ЕАЭС взаимодействовать активнее

В кооперации страны способны нарастить и модернизировать мощности - выпускать востребованную продукцию и добиться независимости от иностранных поставщиков, отметил премьер-министр

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. ЕАЭС одобрил уже два кооперационных проекта и рассматривает 10 заявок на бизнес-взаимодействие. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии выставки "Иннопром" в Минске, приглашая предпринимателей к сотрудничеству.

"Все равно это мало", - прокомментировал Мишустин число заявок на субсидии. "Приглашаю бизнес государств "пятерки" активнее использовать такую возможность и работать вместе. В кооперации мы способны нарастить и модернизировать мощности - выпускать востребованную продукцию и добиться независимости от иностранных поставщиков", - добавил премьер.

Мишустин отметил, что Россия "активно наращивает взаимодействие в двустороннем формате", а с Белоруссией - даже реализует "единую промышленную политику", наладив кооперацию в станкостроении, машиностроении, микроэлектронике.

Активно развивается сотрудничество РФ с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном, где организуются совместные производства и открываются индустриальные парки.