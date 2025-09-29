Главная цель - удержать, а затем снизить цены и обеспечить стабильные поставки, сообщил губернатор региона

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Нехватка бензина зафиксирована на отдельных автозаправочных станциях Херсонской области из-за перебоев в поставках топлива с нефтеперерабатывающих заводов, однако массового дефицита не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Ситуация с топливом в регионе непростая. Поставки с российских нефтеперерабатывающих заводов сократились, были перебои с логистикой, и все это отразилось на рынке. Где-то на АЗС возникает нехватка топлива, где-то ценник подрос - такие сигналы поступают, мы их видим. Однако массового дефицита бензина в Херсонской области нет. Дизельное топливо есть, газ есть - с ними ситуация стабильная", - сказал Сальдо.

Он отметил, что сейчас власти Херсонской области вместе с Министерством энергетики России и нефтетрейдерами пытаются найти новых поставщиков и выстроить логистику, чтобы остановить рост цен на бензин.

"Наша главная цель - удержать, а потом и снизить цены и обеспечить стабильные поставки бензина. Ситуация неприятная, но временная", - добавил губернатор.