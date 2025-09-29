Нужно построить высокотехнологичную и конкурентоспособную промышленность будущего, заявил премьер-министр России

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Результаты участников "Иннопрома" свидетельствуют об их конструктивном взаимодействии друг с другом и с национальными властями. Важно не сбавлять темпов такого сотрудничества, подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии выставки "Иннопром" в Минске.

"Мы с вами осмотрели выставку и увидели достижения наших разработчиков и производителей, - отметил премьер. - Это результат как национальных политик, так и конструктивного и плодотворного взаимодействия".

"Важно не снижать темпов и укреплять сотрудничество, - призвал Мишустин. - Чтобы построить высокотехнологичную и конкурентоспособную промышленность будущего, максимально раскрыть индустриальный потенциал наших государств".