Суммарно их покупка обойдется бюджету России в 2025-2027 годах в 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Росгвардия в 2026 году закупит беспилотные авиационные системы на сумму 600 млн рублей. Это следует из текста пояснительной записки к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

"Закупка беспилотных авиационных систем для нужд Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в 2026 году - 600 млн рублей", - сказано в ней.

Ранее сообщалось, что суммарно закупка беспилотных систем для национальной безопасности и правоохранительной деятельности обойдется бюджету РФ в 2025-2027 годах в 1,3 млрд рублей.