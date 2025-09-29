Глава Росатома рассказал, что республика может построить новую станцию или третий энергоблок Островецкой АЭС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Формат, в котором будет построена новая АЭС в Белоруссии, пока не определен. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-1".

"Уверен, что будет, - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли построена новая АЭС. - Вопрос белорусского правительства, в какой форме это будет работать - или в форме третьего блока Островецкой АЭС или в форме новой двухблочной станции, скажем, в Могилевской области. У того и другого варианта есть свои неоспоримые плюсы".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 26 сентября предложил построить новую АЭС на востоке республики, в том числе для обеспечения электроэнергией регионов Донбасса и Новороссии. Он отметил, что если будет принято решение о строительстве нового энергоблока или новой станции, оно сразу начнется.