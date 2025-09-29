Он составляет 4,5 млрд рублей

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Прогнозируемый оценочный потенциал экспорта промышленных IT-решений из России в Республику Беларусь составляет 4,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Согласно прогнозами, оценочный потенциал экспорта только промышленных IT-решений в Беларусь составляет 4,5 млрд рублей", - сказал он.

Кроме того, по словам вице-премьера, российские разработки активно используются в Белоруссии для создания государственных информационных систем. "Россия готова делиться не только экспертизой - например, в сфере цифровизации госуправления, - но и готовыми наработками в сфере IT. Они уже находят применение в различных отраслях экономики Республики Беларусь. В 2024 году зафиксирован рост экспорта российских IT-продуктов на 23,4% по сравнению с 2023 годом", - отметил Григоренко.

В частности, по его словам, со стороны Белоруссии есть большой спрос на российские IT-продукты для промышленности, например, отечественные системы уже внедряются на крупнейших белорусских предприятиях, таких как "БелАЗ", "Гомсельмаш" и "Беларуськалий".