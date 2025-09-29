Глава Росатома заявил, что "ничего подобного в мире близко нет"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что атомная электростанция, которую планируют построить в Белоруссии, будет уникальным проектом, "ничего подобного в мире близко нет".

"Честно скажу, ни по качеству этого энергетического объекта, ни по экономическим параметрам его работы, ни по принципам сотрудничества и уровня локализации белорусских производителей в этом объекте, ничего подобного в мире близко нет по этим и многим другим параметрам", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле 26 сентября предложил построить новую АЭС на востоке республики, в том числе для обеспечения электроэнергией регионов Донбасса и Новороссии. Он отметил, что если будет принято решение о строительстве нового энергоблока или новой станции, оно сразу начнется.