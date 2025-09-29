На госпрограмму НТР в 2026 году планируют выделить более 1,6 трлн рублей

Между тем на проведение фундаментальных научных исследований хотят направить более 243,3 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Финансирование государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ" на 2026 год планируется на общую сумму более 1,6 трлн рублей. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" запланированы в 2026 году в объеме 1 605 861,8 млн рублей, в 2027 году - 1 703 413,7 млн рублей и в 2028 году - 1 764 737,0 млн рублей", - говорится в документе.

Из общей суммы финансирования госпрограммы на 2026 год на реализацию образовательных программ высшего образования запланировано 635,3 млрд рублей, на проведение фундаментальных научных исследований - более 243,3 млрд рублей, на социальную поддержку и развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования - более 119 млрд рублей.

Отдельно на федеральные проекты, входящие в нацпроект "Молодежь и дети", планируется выделить около 124,3 млрд рублей, на федпроект "Создание крупных объектов инфраструктуры науки и высшего образования" - более 70,5 млрд рублей, в том числе на создание объектов инфраструктуры синхротронных и нейтронных исследований - около 27,4 млрд рублей.

На федеральные проекты, входящие в национальный проект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", запланировано 59,8 млрд рублей, на федеральный проект "Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности" - 22,6 млрд рублей и на федеральный проект "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" - около 11,4 млрд рублей.

Из более миноритарных статей на федеральный проект "Создание национального центра физики и математики" в 2026 году планируется выделить 1,9 млрд рублей, на федпроект "Популяризация науки и технологий" - 602 млн рублей, на федпроект "Поддержка наукоградов" - 309 млн рублей.