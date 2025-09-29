Соглашение является крупнейшим в истории выкупом с привлечением заемных средств

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Консорциум инвесторов, в состав которого входят PIF, Silver Lake и Affinity Partners, приобрел американского разработчика и издателя компьютерных игр Electronic Arts (EA). Как говорится в пресс-релизе EA, сумма сделки составляет $55 млрд.

Это соглашение является крупнейшим в истории выкупом с привлечением заемных средств, сказано в сообщении.

Согласно условиям сделки, консорциум приобретет 100% акций EA. Акционеры получат по $210 за акцию, что на 25% превышает цену закрытия акций компании по состоянию на 25 сентября 2025 года ($168,32).

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2027 финансового года. После этого акции EA больше не будут котироваться на биржах, следует из релиза.

Штаб-квартира EA останется в Редвуд-Сити (штат Калифорния), а ее генеральным директором по-прежнему будет Эндрю Уилсон, сообщает компания.

EA издала многие известные всему миру серии игр, например, Dragon Age, Mass Effect, The Sims и Need for Speed, а также серию симуляторов хоккея NHL и симуляторов футбола FIFA. Последние две издаются под брендом EA Sports.