МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Белоруссия ставит перед собой задачу перейти от классического импортозамещения к опережающему развитию. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Турчин.

Он подчеркнул, что в условиях глобальной нестабильности ключевым элементом выживаемости становится обеспечение технологического суверенитета, то есть способность самостоятельно разрабатывать, внедрять и использовать критически важные технологии и продукты.

"Мы ставим задачу перехода от классического импортозамещения к опережающему развитию, коммерциализации научных разработок, цифровизации и роботизации производственных процессов", - сказал глава кабмина на пленарной сессии "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в рамках выставки "Иннопром. Беларусь".

Вместе с тем Турчин отметил, что достигнуть технологического суверенитета - архисложная задача, которую можно решить только вместе.

"В этой связи важной считаем совместную работу по синхронизации объединения усилий с нашими стратегическими партнерами", - указал он.

По словам премьера, в рамках Союзного государства Белоруссии и России реализовано более 60 программ в таких направлениях, как космические технологии, микроэлектроника, информационные технологии, машиностроение, медицина и многие другие. Для нивелирования технологических пробелов и совместного использования реализуются 26 интеграционных проектов по производству новой продукции в различных промышленных отраслях.

