На оборудование в электроэнергетике запланировали 5,2 млрд рублей до 2027 года

Проект также направлен на разработку технологий использования постоянного тока

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в 2026-2027 годах выделить 5,2 млрд рублей на федеральный проект "Новое оборудование и технологии в электроэнергетике". Это следует из материалов к проекту бюджета.

В 2026 году объем финансирования может составить 2,32 млрд рублей, в 2027 году - 2,88 млрд рублей. На 2028 год средства не предусмотрены.

Программа "Новое оборудование и технологии в электроэнергетике" направлена на разработку электротехнического оборудования, турбин большой и средней мощности, комплектующих для них, а также развитие технологий использования постоянного тока.