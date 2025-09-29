Речь идет об организациях, которые привлекают вклады только юрлиц и ИП

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прорабатывает возможность включения в систему страхования вкладов 21 банка, привлекающих вклады только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщила директор департамента страхования АСВ Наталья Болдырева на круглом столе "Риски защиты от рисков: плюсы и минусы расширения страхования клиентов от потерь на финансовом рынке" в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ее слова приводятся в официальном Telegram-канале АСВ.

Как подчеркнула Болдырева, размер страховой ответственности агентства при этом увеличится незначительно. Такой шаг позволит защитить средства субъектов малого и среднего бизнеса, а также некоторых категорий некоммерческих организаций, вне зависимости от того, в каком банке у них открыт вклад, добавила директор департамента.