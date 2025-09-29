Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи снизился до 2 684,09 пункта, РТС - до 1 020,36 пункта

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 1,54%, до 2 684,09 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,65% - до 1 020,36 пункта. Курс юаня снизился на 5 копеек, до 11,54 рубля.

"Индекс Мосбиржи на старте недели торговался в разнонаправленном ключе. Бенчмарк стремился удержать уровни над 2 700 пунктами. Цены на нефть начали активно снижаться, Brent потеряла больше 2% на фоне завершения высокого автомобильного сезона в США и ожиданий дальнейшего расширения квот ОПЕК+. В целом рынок достиг значительной перепроданности, но при этом наблюдается дефицит драйверов для подъема", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции золотодобытчика "Полюс" (+3%), скорее всего, на фоне ожидаемых льгот по обнулению НДС при реализации руды добывающими предприятиями аффинажным заводам", - полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, стали акции высокотехнологичной группы "Позитив" (-4,3%) возможно, из-за коррекции после роста на прошедшей неделе.

Прогноз на 30 сентябр

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на вторник - 82,5-85,5 рубля за доллар США и 11,5-11,8 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 сентября - 2 765 - 2 775 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 30 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 81-83 рубля, 96-98 рублей и 11,5-11,9 рубля соответственно.